فرنسا: إضراب السكك الحديدية الاثنين سيؤثر على نصف حركة القطارات

باريس (أ ش أ)

قال رئيس الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية (إس إن سي اف) جييوم بيبي إن إضراب العاملين بالشركة المرتقب غدا الخميس سيؤثر على أكثر من 50% من حركة القطارات بدرجات متفاوتة من مناطق إلى أخرى.

وأضاف رئيس الشركة - في مقابلة مع إذاعة (ار تي ال) اليوم الأربعاء - أنه سيتم تسيير خلال الإضراب 40% من القطارات السريعة (تي جي في) التي تربط بين المدن الكبرى داخل وخارج فرنسا، بينما ستصل هذه النسبة إلى 25% بالنسبة للقطارات التي تربط المدن داخل البلاد فقط.

وأوضح أن الشركة ستتخذ كافة التدابير لتخفيف تداعيات الإضراب على المسافرين، لافتا إلى أن اضطراب حركة القطارات سيبدأ مساء اليوم وسينتهي صباح بعد غد الجمعة .

يأتي هذا الإضراب احتجاجا على الإصلاحات في قطاع السكك الحديدية التي تعتزم الحكومة الفرنسية تمريرها بنظام المراسيم أي دون اشتراط موافقة البرلمان قبل الصيف المقبل.

ومن أكثر النقاط الحساسة في الإصلاحات التي تريد الحكومة تمريرها، إلغاء نظام العقود الخاصة للعاملين في قطاع السكك الحديدية والتي تضمن لهم العديد من الامتيازات المالية والاجتماعية على أن يتم تطبيق ذلك على التعيينات الجديدة دون المساس بالموظفين الحاليين.