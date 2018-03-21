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أهم التصريحات في 24 ساعة: خائن من لا يدعم رؤية "بن سلمان"

12:29 ص الأربعاء 21 مارس 2018
أهم التصريحات في 24 ساعة: خائن من لا يدعم رؤية "بن سلمان"

الأمير الوليد بن طلال

إعداد – محمد الصباغ:

اعتبر رجل الأعمال السعودي الأمير الوليد بن طلال أن من لا يدعم رؤية ولي العهد محمد بن سلمان الإصلاحية فهو خائن، فيما اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن موجات المهاجرين الأفارقة إلى إسرائيل أخطر من الإرهابيين في سيناء، وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائه بولي العهد السعودي أن المملكة السعودية دولة غنية جدًا وتأمل أمريكا في الحصول على جزء من ثروتها عبر الصفقات.

الوليد بن طلال محمد بن سلمان المهاجرين الأفارقة إسرائيل ترامب

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