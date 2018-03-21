إيران تشتري 100 طائرة ركاب أنتونوف من أوكرانيا

طهران - (د ب ا):

أعلن رئيس مجلس إدارة شركة خطوط" تفتان" الجوية، عن ابرام عقد مع اوكرانيا والشركة "أنتونوف" المصنعة للطائرات، لشراء 100 طائرة ركاب من طراز أنتونوف 158.

و قال ابوالفضل حقيقي، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن شركة تفتان أبرمت عقد الشراء في التاسع من الشهر الماضي،وكالة أنباء "فارس".

و أضاف أن الشركة تخطط لتعزيز اسطولها الجوي بـ 400 طائرة ركاب، وأدرجت على جدول اعمالها التوريد من شركتي "سوخوي" الروسية و"أنتونوف" وشركة صينية، غير أن الاتفاق تم مع أنتونوف على خلفية عدم نجاح المفاوضات مع الشركة الصينية وشمول قطع غيار طائرات شركة سوخوي بتراخيص مكتب مراقبة الاصول الخارجية الاميركي" الاوفاك".

ولفت إلى أن الطائرات ستدخل إيران على مدى 6 سنوات بموجب العقد، حيث ستتسلم "تفتان" أول طائرة بعد مضي 14 شهرا من توقيعه، يعقبها تسلم طائرتين شهريا.

وحول تمويل الصفقة، أكد رئيس مجلس ادارة شركة خطوط "تفتان" أن الشركة تجري مفاوضات مع عدة شركات خارجية لبحث تمويل الصفقة الباهضة، وأن الموضوع ماض وفق جدوله المحدد.

يشار إلى أن الاتفاق النووي المبرم بين إيران والولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا والمانيا يرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران مما يتيح لها ابرام صفقات تجارية .