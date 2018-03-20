جون ماكين: تهنئة ترامب لبوتين "أهانت كل الروس"

واشنطن - (د ب أ):

انتقد السيناتور الأمريكي المحافظ جون ماكين الرئيس الجمهوري دونالد ترامب بسبب تهنئته للرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الفوز في الانتخابات الروسية التي أجريت في عطلة نهاية الأسبوع.

وقال ماكين الذي كان المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة عام 2008 "الرئيس الأمريكي لا يقود العالم الحر بتهنئة الحكام المستبدين على الفوز بانتخابات زائفة."

وقال المشرع عن ولاية أريزونا، والذي ابتعد عن الكونجرس بعد إصابته بمرض سرطان المخ، إن رسالة ترامب الانتخابية في الاتصال الهاتفي مع بوتين "أهانت كل مواطن روسي حرم من حق التصويت في انتخابات حرة ونزيهة لتحديد مستقبل بلدهم، بما في ذلك عدد لا يحصى من الوطنيين الروس الذين خاطروا بالكثير للاحتجاج ومقاومة نظام بوتين ".