نتنياهو يهنئ ميركل بتشكيل الحكومة الألمانية

تل ابيب - (د ب ا):

هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على تشكيل حكومة.

واتفق نتنياهو وميركل على عقد الاجتماع التقليدي بين الحكومتين الألمانية والإسرائيلية في الأشهر القادمة في القدس ،إسرائيل،بحسب صحيفة"يديعوت احرونوت"في موقعها الإلكتروني .

وكان نتنياهو قد تحدث هاتفيا في وقت سابق مع وزير الخارجية الألمانى الجديد هايكو ماس، وهنأه على توليه منصبه.

وتم الاتفاق على أن يزور ماس إسرائيل قبل الاجتماع التقليدي بين الحكومتين الإٍسرائيلية والألمانية.

يشار إلى أن الاجتماعات بين الحكومتين الإسرائيلية الألمانية قد انطلقت في عام2010.