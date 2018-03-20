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الصليب الأحمر: مراكز الإيواء غير مجهزة لاستقبال نازحي الغوطة الشرقية

09:15 م الثلاثاء 20 مارس 2018
الصليب الأحمر: مراكز الإيواء غير مجهزة لاستقبال نازحي الغوطة الشرقية

مراكز الإيواء

دمشق - (أ ش أ)

وصفت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا، إنجي صدقي، الوضع الإنساني لسكان الغوطة الشرقية بـ"المأساوي".. مشيرة إلى أن مراكز الإيواء غير مجهزة لاستقبال هذا العدد من النازحين السوريين.

وقالت المتحدثة -في تصريحات خاصة لقناة "العربية الحدث" الإخبارية اليوم الثلاثاء- إن الصليب الأحمر ليس لديه معلومات مؤكدة عن عدد النازحين من الغوطة.. مضيفة أن الهلال الأحمر السوري أغاث ما يقرب من 25 ألف شخص.

وأكدت المتحدثة أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تستجيب بأسرع ما يمكن لمتطلبات النازحين في مراكز الإيواء من الناحية الصحية والغذائية.. لافتة في الوقت ذاته إلى أن الصليب الأحمر بحاجة لعدة أيام لتهيئة مراكز الإيواء للمدنيين.

 

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الصليب الأحمر سوريا إنجي صدقي الغوطة الشرقية

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