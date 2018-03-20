البيت الأبيض: ترامب و"بن سلمان" ناقشا قضية فلسطين وأزمة سوريا واليمن

واشنطن - (أ ش أ)

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، إن لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان كان فرصة لتناول قضايا مختلفة مثل القضية السورية واليمنية وجهود السلام الفلسطينية الإسرائيلية .

وأشارت ساندرز - في مؤتمر صحفي عٌقد بالبيت الأبيض اليوم الثلاثاء حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" - إلى العلاقات الأمريكية مع روسيا، إذ قالت "إنه ليس هناك خطط محددة الآن حول الحوار مع الجانب الروسي، وإن الجانبين سيتشاوران حول بعض القضايا المشتركة، مثل الملف الكوري الشمالي والإيراني"، مضيفة: "أنهما سيحاولان خفض معدل سباق التسلح " .

ولفتت إلى أن الولايات المتحدة ستظل على موقفها مع الروس وأنها ستكون "متشددة عندما يلزم الأمر"، وفي الوقت نفسه "سنستمر في الحوار" حول بعض القضايا بين البلدين.