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دبلوماسيون روس يغادرون مبنى سفارتهم بعد طردهم من بريطانيا

07:24 م الثلاثاء 20 مارس 2018
دبلوماسيون روس يغادرون مبنى سفارتهم بعد طردهم من بريطانيا

السفارة الروسية في بريطانيا

لندن - (أ ش أ)

غادر الدبلوماسيون الروس المطرودون من بريطانيا على خلفية قضية سيرجي سكريبال مع أفراد عائلاتهم مبنى السفارة الروسية في لندن قاصدين المطار في طريقهم إلى روسيا.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) أن الدبلوماسيين غادروا في قافلة تضم أكثر من 10 سيارات وحافلة صغيرة إلى مطار العاصمة البريطانية.

كانت السلطات البريطانية أعلنت عن طرد 23 دبلوماسيا من موظفي السفارة الروسية ضمن حزمة من العقوبات فرضتها على خلفية تعرض العميل البريطاني السابق سيرجي سكريبال وابنته يوليا للتسمم بمادة للأعصاب، وإثر مزاعم تورط روسيا بذلك.

وردت روسيا بطرد 23 دبلوماسيا بريطانيا وإغلاق القنصلية البريطانية في بطرسبورج ووقف نشاط المجلس البريطاني في روسيا.

كان المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف قد دعا في وقت سابق للهدوء وانتظار تقديم بريطانيا أدلة على تسميم الكولونيل الروسي السابق سيرجي سكريبال.

فيما كانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قد اتهمت في كلمة ألقتها أمام البرلمان البريطاني الأسبوع الماضي روسيا بالتورط في قضية تسميم ضابط الاستخبارات العسكرية الروسية السابق وابنته، وأعلنت اتخاذ إجراء يقضي بترحيل 23 دبلوماسيا روسيا من بريطانيا في غضون أسبوع.

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بريطانيا سيرجي سكريبال لندن هجوم غاز الأعصاب روسيا

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