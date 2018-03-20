التشيك تستدعي السفير الروسي بسبب ادعاءات موسكو بخصوص اغتيال "سكريبال"

براج - (أ ش أ)

استدعت وزارة الخارجية التشيكية اليوم الثلاثاء السفير الروسي بسبب ادعاء موسكو بأن غاز الأعصاب "نوفيتشوك" المستخدم ضد الجاسوس الروسي السابق وابنته في بريطانيا قد يكون أنتج في التشيك .

وقالت الوزارة في تغريدة لها على موقع تويتر إنها استدعت السفير الروسي للحضور لمقر الوزارة غداً الأربعاء لتوضيح تلك الادعاءات التي صرحت بها موسكو، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم " .

وكان وزير الخارجية التشيكي "مارتن ستروبنسكي" رفض يوم السبت الماضي تلك الادعاءات.

يذكر أن بريطانيا تتهم روسيا باستخدام غاز الأعصاب "نوفيتشوك" في هجوم على العميل المزدوج "سيرجي سكريبال" وابنته. وأنكرت روسيا تلك التهم.