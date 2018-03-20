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    الجامعة العربية: القمة المقبلة ستعقد في الرياض في الـ15 من أبريل

    02:57 م الثلاثاء 20 مارس 2018
    الجامعة العربية: القمة المقبلة ستعقد في الرياض في الـ15 من أبريل

    القاهرة - (مصراوي):
    أعلن الأمين العام للجامعة العربية، اليوم الثلاثاء، موعد عقد القمة العربية الـ29 في العاصمة السعودية الرياض.

    وذكر بيان للجامعة العربية أن "أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أعلن أن القمة الـ29 ستعقد في الرياض، بالمملكة العربية السعودية، يوم الأحد الموافق 15 أبريل 2018".

    وأضاف أبو الغيط: "الأمانة العامة تلقت إخطارا رسميا من حكومة المملكة بذلك"، متابعًا: "اجتماع القمة سوف تسبقه عدة اجتماعات تحضيرية على نحو ما جرت عليه العادة اعتبارا من 9 أبريل".

    وأوضح أبو الغيط أنه جرى "إبلاغ الدول الأعضاء بتاريخ انعقاد القمة العربية".

    جامعة الدول العربية قمة الرياض القمة العربية

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