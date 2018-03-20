إطلاق نار فى مدرسة ثانوية بولاية ماريلاند الأمريكية

كتبت - إيمان محمود

شهدت مدرسة ثانوية في ولاية ماريلاند الأمريكية، صباح اليوم الثلاثاء، إطلاق نار، دون تأكيد وقوع ضحايا للحادث.

ونقلت شبكة "إيه بي سي7" الإخبارية عن قائد شرطة محلي قوله إن بلاغات وردت بإطلاق نار في مدرسة ثانوية بولاية ماريلاند، مضيفًا أنه أمكن "احتواء" الأمر.

وقالت مدارس مقاطعة سانت ماري العامة على موقعها على الإنترنت في وقت مبكر من اليوم، إن هناك إطلاق نار في مدرسة جريت ميلز الثانوية ، الواقعة في الطرف الجنوبي من الولاية، بحسب ما نقلته الشبكة الامريكية.

وتقع المدرسة في المنطقة المحيطة بعضو الكونجرس الأمريكي ستيني هوير، ثاني أكبر نائب ديمقراطي بمجلس النواب، الذي قام بالتغريد عبر صفحته الرسمية على "تويتر، بأنه يراقب عن كثب الأنباء حول الحادث، كما حثّ الناس على اتباع تعليمات تطبيق القانون المحلي في مكان الحادث.