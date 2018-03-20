اليمن: مصرع واصابة 10 من مليشيا الحوثي غرب تعز

عدن (أ ش أ)

أحبط الجيش اليمني، هجومين منفصلين لميليشيا الحوثي على منطقتي عنس وقهبان بجبهة الاشروح غرب محافظة تعز الواقعة جنوب غربي البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) اليوم الثلاثاء أن الجيش اليمني صد هجوما آخر للمليشيا على جبل جردان ومواقع أخرى بمقبنة، وأسفرت المواجهات عن سقوط أكثر من 10 من عناصر المليشيات بين قتيل وجريح.

كما دمرت مدفعية الجيش - حسب الوكالة - طاقمين عسكريين للحوثيين في منطقة الطوير بجبهة مقبنة غرب تعز.