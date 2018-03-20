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انطلاق حملة فرنسية للوقاية من سرطان القولون

08:48 ص الثلاثاء 20 مارس 2018
انطلاق حملة فرنسية للوقاية من سرطان القولون

باريس - (أ ش أ):

نظمت جمعية الصحة الفرنسية حملة تحت عنوان "القولون" لتوعية المواطنين فى أنحاء البلاد بسرطان القولون، وضرورة الكشف المبكر عن هذا المرض لمعرفة المزيد والوقاية منه على قدر المستطاع.

يشارك في هذه الحملة - التى تجوب معظم أنحاء فرنسا - نحو ألفي بروفيسور في الصحة العامة ومتخصصين، لإجراء الكشف المبكر بالمجان لراغبي الإستشارة الطبية، بالإضافة إلى عقد الندوات التى يشرح فيها المتخصصون أعراض المرض و كيفية علاجه قبل أن تستفحل الحالات المرضية.

هذا المحتوى من

Asha
حملة فرنسية سرطان القولون فرنسا

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