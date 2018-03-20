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حزب العمال يتهم الحكومة البريطانية بتشوية سمعة المرضي

09:13 ص الثلاثاء 20 مارس 2018
حزب العمال يتهم الحكومة البريطانية بتشوية سمعة المرضي

محمود علي:

وصل عدد المرضى المحتجزين بالمستشفيات البريطانية الشهر الماضي إلي 2250، وهو أسوأ معدل منذ مارس 2011، ما أثار أزمة بسبب الأوضاع غير المريحة للمرضي في أماكن الاحتجاز المختلطة بين الرجال والنساء.

واتهم حزب العمال الحكومة بتشويه سمعة آلاف المرضي، واعتبرها مؤشر صارخ علي رعاية المرضى، في غياب الكرامة والاحترام عند تلقي العلاج، بحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتعتبر أجنحة الحجز المختلط بين الرجال والنساء من الأزمات القائمة منذ سبع سنوات، وينظر إليها في بريطانيا على أنها تجرد المرضي من انسانيتهم، فالنساء تضطر لمشاركة الرجال في المرحاض واستخدام الملابس المنزلية.

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الحكومة البريطانية حزب العمال بريطانيا

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