إقامة متحف لإبداعات الرسام السويسرى "جياكومتى"

باريس - (أ ش أ):

يعتزم القائمون على إقامة متحف لإبداعات الرسام السويسرى "ألبرتو جياكومتي" في "مركز مونتبارناس" للمعارض في باريس، والذي سيضم أكثر من 300 منحوتة وعمل فني، افتتاحه في العشرين من يونيو القادم.

وسيعرض في المعرض العشرات من الأعمال الفنية التي قدمها المبدع السويسري " ألبرتو جياكومتي" للجمهور للمرة الأولى، إلى جانب إعادة بناء ستوديو مليء بأعماله بخامة الجص التي لم يتم الانتهاء منها، وسيكرس المتحف المزمع إقامته إلى عبقرية المبدع السويسرى المعذبة والتي ظهرت بصورة كبيرة في عدد كبير من إبداعاته التي شكلت هوية وملامح الفن في القرن العشرين.

تم إنشاء المتحف في حي "مونبارناس"، حيث عاش الفنان السويسرى وعمل طيلة حياته المهنية .

تجدر الإشارة إلى أن المبدع السويسرى" ألبرتو جياكومتى"(1901 -1966) ، هو رسام ونحات ومصور سويسري، والذي يقع جنوب إقليم كانتون جراوبوندن فى سويسرا، وينتمي"جياكومتى" لأسرة فنية، كان والده مصورًا مشهورًا يتبع مدرسة ما بعد الانطباعية، وألبرتو هو الابن الأكبر لجيوفاني من بين أربعة أبناء، وقد أبدى اهتمامه بالفن منذ صغره.