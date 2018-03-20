ماليزياتمنع العمال الأجانب بالمطاعم التعامل مع الجمهور

كوالا لمبور -(أ ش أ):

ذكر مسؤول ماليزي أنه لا يسمح للعمال الأجانب بالعمل في الخطوط الأمامية من المطاعم للتعامل المباشر مع الجمهور.

وقال مصطفى علي المدير العام بدائرة الهجرة الماليزية، وفقا لصحيفة "نيو ستريتس تايمز" الماليزية، إنه يسمح للعمالة الأجنبية بالعمل كطهاة فقط وليس التعامل مع الزبائن، كما يجب عليهم الحصول على تصاريح العمل وفقا لقانون الهجرة.

وأشار المسؤول، خلال ندوة دولية في كوالا لمبور، بأن عمليات التفتيش اليومية تكشف أنه لا يزال هناك العديد من العمال يعملون في الخطوط الأمامية، والتي تتعارض مع قواعد ولوائح إدارة الهجرة.

كما نوه الوزير إلى مسألة إغلاق الكثير من المطاعم نتيجة لنقص العمالة الأجنبية بأن هذا يرجع إلى القوانين الصارمة لإدارة الهجرة المتعلقة باستقدام العمال الأجانب.