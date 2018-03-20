المرصد السوري :مقتل 15 طفلا في هجوم جوي على مدرسة بالغوطة

دمشق - (د ب ا)

ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان المعارض أن 15 طفلا لقوا حتفهم في هجوم جوي على ملجأ في مدرسة في الغوطة الشرقية السورية.

وقال المرصد ،الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له، اليوم الاثنين، إن طائرات يرحج أنه روسية استهدفت طائرات ملجأ أسفل مدرسة في مدينة عربين بالغوطة الشرقية.

وأضاف أن القصف بصواريخ أحدث دماراً كبيراً، و"مجزرة" راح ضحيتها 17 شخصا ، هم 15 طفلاً وأمرأتان ، بالإضافة لإصابة نحو 52 آخرين بجراح.