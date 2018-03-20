روسيا تطلب اعتذارا من بريطانيا في قضية تسميم الجاسوس

موسكو - (أ ف ب):

طلبت روسيا اليـوم الإثنين، أدلة أو اعتذارات من الحكومة البريطانية التي تتهمها بأنها مسؤولة عن تسميم العميل الروسي المزدوج في 4 مارس في بريطانيا، حيث يتخيل وصول خبراء دوليين للمشاركة في التحقيق.

وأضاف الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين: "عاجلا أم آجلا يجب الرد على هذه الاتهامات التي لا أساس لها: إما عبر دعمها بالأدلة المناسبة أو الاعتذار".

من جهته عبر الاتحاد الأوروبي عن "تضامن مطلق" مع بريطانيا في هجوم بغاز أعصاب وجهت فيه المسؤولية لروسيا.

والأحد، أعيد اختيار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لولاية رابعة بنتائج ساحقة، ونفى أي مسؤولية لبلاده في هذه القضية ووصفها بأنها "مجرد هراء وتفاهات وكلام فارغ".

لكن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي جددت اتهاماتها خلال زيارة لبرمنجهام (وسط بريطانيا) الاثـنـيـن.

وقالت: "اؤكد أن ما شهدناه يدل على انه ليس هناك سوى استنتاج واحد وهو مسؤولية الدولة الروسية عما حظي في شوارع سالزبري".

ودعا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون نظيره الروسي في مكالمة هاتفية الاثـنـيـن إلى المساعدة في توضيح الهجوم "غير المقبول" بغاز الاعصاب على الجاسوس الروسي السابق.

وجاء في ظهور لمكتبه ان ماكرون بشر "السلطات الروسية الى القاء الضوء على المسؤوليات في الهجوم غير المقبول في سالزبري، واستعادة السيطرة بحزم على البرامج التي لم يتم الاعلان عنها لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية".

ولا يزال سيرجي سكريبال (66 عاما) الجاسوس الروسي السابق الذي باع اسرارا إلى بريطانيا وانتقل إليها في إطار صفقة تبادل جواسيس في 2010، في حالة حرجة مع ابنته يوليا (33 عاما) بعد العثور عليهما على مقعد في حديقة في سالزبري في الرابع من مارس.

ومن المتوقع أن يصل خبراء من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى بريطانيا الاثـنـيـن لأخذ عينات من غاز الأعصاب المستخدم.

وسيلتقي الخبراء مسؤولين من مختبر علوم وتكنولوجيا الدفاع القريب من سالزبري وحيث تم تخصيص نوع الغاز نوفيتشوك.

وسيجتمعون ايضا بالشرطة قبل إرسال نماذج إلى مختبرات دولية لتحليلها، ومن المتوقع أن يستغرق صدور النتائج اسبوعين على الأقل بحسب مسؤولين بريطانيين.

وفي أول تعليق مباشر له على القضية بعد فوزه بولاية رئاسية رابعة في روسيا الاحـد، اخبر بوتين أمام أنصاره "إنه مجرد هراء وتفاهات وكلام فارغ أن يسمح أحد ما في روسيا لنفسه بالقيام بشيء بهذا قبيل الانتخابات وكأس العالم".

وركز "لقد قمنا بتدمير كافة الاسلحة الكيميائية" مضيفا إن روسيا مستعدة للمشاركة في التحقيقات".

وتابع "لهذه الغاية على الجانب الاخر ان يظهر اهتماما ايضا..وحتى الان لم نشعر بذلك".

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا ان دولا اخرى غير روسيا تطور مادة نوفيتشوك.

وأكملت لقناة "روسيا 24" ان "هذه الدول هي بريطانيا وسلوفاكيا وتشيكيا والسويد، بشأن الولايات المتحدة هناك ايضا نقاط استفهام".

وهي ادعاءات رفضتها بشدة كل من تشيكيا وسلوفاكيا والسويد الاثـنـيـن.

وكتبت وزيرة خارجية السويد مارغو ولستروم في تغريدة "على روسيا الاجابة بالاحرى على اسئلة بريطانيا".

- عقوبات جديدة مرتقبة-

وأعلن وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون الاثـنـيـن أن نفي روسيا المتكرر لتورطها في تسميم العميل الروسي السابق في بريطانيا بواسطة غاز الاعصاب "يزداد عبثية".

وأضاف جونسون الاحـد أن للندن "أدلة على أن روسيا لم تسع فقط الى تطوير غاز الاعصاب لاستخدامه في اغتيالات في السنوات ال10 الاخيرة بل ايضا لديها احتياطي من مادة نوفيتشوك".

وردا على ذلك أزاحت بريطانيا 23 دبلوماسيا روسيا وجمدت الاتصالات الثنائية. وردت روسيا بطرد 23 دبلوماسيا بريطانيا وبوقف أنشطة الهيئة التي تروج للعلاقات الثقافية في روسيا.

وفي حين تجتمع ماي مجددا الثلاثـاء بمجلس الامن القومي اشار جونسون الى عقوبات اضافية ضد موسكو.

وأوضح أن الافراد "الذين جمعوا ثروة بفضل الفساد وبفضل علاقتهم مع الكرملين مع فلاديمير بوتين "قد يضطرون الى تفسير مصدر املاكهم في بريطانيا تحت طائلة حجزها.