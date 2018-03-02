فياجرا مغشوشة تنتشر في أسواق الإمارات .. والصحة تحذر

وكالات

أصدرت دائرة الصحة الإمارتية في أبو ظبي تحذيرات بشان انتشار عدد من الأدوية الجنسية المغشوشة في الأسواق مؤكدة أن بعضها ليس من إنتاج شركات الدواء المعتمدة

وقالت الجهة الرقابية والتنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي في بيان لها أمس الخميس نشرته صحيفة "البيان" الإماراتية، إنه تم العثور على بعض المنتجات في أسواق أبوظبي؛ حيث قام مختبر ضبط الجودة النوعية والأبحاث بوزارة الصحة ووقاية المجتمع بفحصها وتحليلها، وتبين أن هذه المنتجات ليست من صنع الشركات الأصلية.

وأضافت الدائرة أن المنتجات المضبوطة هي نسخ مقلدة من الأدوية ذات العلامات التجارية، حبوب فياجرا 100 مليجرام، من صنع شركة "فايزر" وحبوب سنافي 20 مليجرام من صنع شركة "سبيماكو" وهي مسجلة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

وذكرت الدائرة أن مواصفات المنتجات المقلدة التي يتم تصنيعها من قبل الشركات وفق البيانات المطبوعة على عبوة المنتج (Viagra 100 ml tablet) الشركة المصنعة "pfizer" تشغيلة رقم (4024803) تاريخ الانتهاء ديسمبر 2019، وكذلك منتج "Snafi 20 ml tablet" رقم التشغيلة (76490) تاريخ الانتهاء يناير 2018 أو أغسطس 2016.

وطلبت دائرة الصحة من مقدمي الرعاية الصحية والصيدليات اتخاذ إجراءات فورية وتوخي الحذر وعدم تداول وبيع هذه الأدوية المقلدة من خلال سلسلة التوريد لديهم، وشراء المنتجات من الوكلاء المعتمدين فقط لتقليل فرص تعرض المرضى للمنتجات المقلدة.