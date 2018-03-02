صحيفة إسرائيلية: الخلاف بين إسرائيل والولايات المتحدة حول الانتشار الإيراني في سوريا يتنامى

غزة (أ ش أ)

ذكرت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) أن الخلاف بين إسرائيل والولايات المتحدة حول الانتشار الإيراني في سوريا يتنامى قبل زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين المقبل إلى واشنطن.

وذكرت الصحيفة أن مسؤولين إسرائيليين يتذمرون من عدم قيام الإدارة الأمريكية بالعمل الكافي لتقييد نفوذ إيران في سوريا، وبينما تعتبر المسألة في إسرائيل كتهديد ملح، يقلل المسؤولون الأمريكيون من أهميتها بالنسبة لواشنطن - على حد قول الصحيفة -.

وقال مسؤول إسرائيلي - لم تكشف الصحيفة هويته: "هناك فجوة كبيرة بين حديث واشنطن ونشاطاتها، ومن المريح للأمريكيين أن يجعلونا وكيلهم ضد إيران في سوريا.. نحن قلقون جدا".

وتحذر إسرائيل في السنوات الأخيرة من محاولة إيران الانتشار عسكريا في سوريا لتزويد حزب الله بصواريخ أكثر دقة، والتي يمكن استخدامها لتهديد إسرائيل.

وقال الجنرال جوزيف فوتل، رئيس القيادة المركزية الأمريكية، الثلاثاء الماضي إن مهمة الولايات المتحدة في سوريا هي هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي، وليس العمل ضد إيران.

وخلال لقائهما في البيت الأبيض الأسبوع القادم، سيحاول نتنياهو إقناع ترامب باتخاذ خطوات فورية ضد إيران في سوريا، من أجل تقييد انتشارها العسكري، وأيضا نفوذها الدبلوماسي في حال تحقيق اتفاق لإنهاء الحرب الأهلية السورية في المستقبل.