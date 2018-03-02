صحيفة ألمانية: اليونان رفضت استعادة اللاجئين من ألمانيا

برلين - (أ ش أ)

رفضت اليونان استعادة لاجئين من ألمانيا في خطوة اعتبرتها برلين انتهاكا واضحا للوائح دبلن المتعلقة بالمهاجرين وطلبات اللجوء.

ونقلت صحيفة (باسور نيو بريس) الألمانية عن وزارة الداخلية الألمانية، في ردها على استفسار كتلة حزب اليسار في البرلمان "بوندستاج"، أن برلين قدمت ألفين و312 طلبا لأثينا من أجل إعادة التوطين، إلا أن السلطات اليونانية أقرت 81 طلبا فقط، ولم تتلق حتى الآن لاجئا واحدا.

وكشفت الصحيفة أن نسبة رفض طلبات اللجوء من أثينا قد بلغ 95.5 بالمئة، وهو ما دفع الحكومة الألمانية بقبول 3آلاف و189 طلب لجوء خلال سنة 2017 كانوا قد قدموا طلبات للجوء إلى اليونان، معظمهم من أفراد عائلات لاجئين يعيشون بالفعل في ألمانيا، علما أن اليونان كانت تريد نقل 5 آلاف و807 لاجئين لديهم أقاربهم في ألمانيا، إلا أن هذه الأخيرة وافقت على 5 آلاف و310 حالات لجوء.

وحسب القوانين التي تنص عليها اتفاقية دبلن، فإن اليونان مطالبة بتحمل مسؤولية ألفين و735 حالة خاصة باللاجئين وفقا للمكتب الاتحادي للهجرة واللجوء في ألمانيا، وأن اللوائح تؤكد أن كل مهاجر دخل لبلاد معينة للمرة الأولى تكون هي صاحبة المسؤولية في النظر بطلبه.

وتواصل ألمانيا إعادة اللاجئين إلى دول في الاتحاد الأوروبي وفق اتفاقية دبلن، حيث تم تسجيل ثلاثة آلاف و968 لاجئا تم إعادتهم في 2016، وارتفع العدد إلى 7 آلاف و102 لاجئ في 2017، وخلال هذا الوقت استقبلت ألمانيا عددا كبيرا من اللاجئين.