البنتاجون يطالب روسيا الاتلزام بقرار وقف إطلاق النار في سوريا

واشنطن - (أ ش أ)

أكدت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية دانا وايت أن بلادها لا تملك أية أدلة حتى الآن على استخدام الحكومة السورية للأسلحة الكيميائية.

وقالت وايت في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الخميس، إن روسيا ساعدت النظام السوري ومكنته من قتل الشعب، مطالبا في الوقت ذاته موسكو بالالتزام بوقف إطلاق النار الذي أقره مجلس الأمن الدولي في سوريا.

ومن جانب آخر، أوضحت المتحدثة الأمريكية أن تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول الأسلحة النووية غير مفاجئة، مشددة على أن الدفاعات الصاروخية الأمريكية لا تستهدف روسيا.

وأشارت وايت إلى أن بلادها تقوم بتطوير أسلحتها من أجل الدفاع عن نفسها.