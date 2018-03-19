بالفيديو - الرئيس الفلسطيني يسُب سفير أمريكا في إسرائيل: "ابن الكلب"

كتب - عبدالعظيم قنديل:

أهان الرئيس الفلسطيني محمود عباس السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، ونعته بـ"ابن الكلب" على خلفية دفاعه عن سياسة الاستيطان الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة.

وقال عباس، في كلمة أمام القيادة الفلسطينية، بمقر الرئاسة في رام الله، إن الولايات المتحدة "اعتبرت أن الاستيطان شرعي. وهذا ما قاله أكثر من مسؤول أمريكي أولهم سفيرهم في تل أبيب ديفيد فريدمان الذي يقول إن (الاسرائيليين) يبنون في أرضهم.. ابن الكلب.. يبنون في أرضهم؟!".

وأضاف أن فريدمان "مستوطن، وعائلته مستوطنة (وفي الوقت نفسه) سفير أمريكا في تل أبيب.. فماذا ننتظر منهم؟".

وحول موقف الولايات المتحدة الأمريكية من القضية الفلسطينية؛ أكد الرئيس الفلسطيني أن "واشنطن عقدت مؤتمرًا للتباكي على الأوضاع الإنسانية في غزة".

وخلال الكلمة، توعد الرئيس الفلسطيني محمود عباس باتخاذ إجراءات ضد حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ردًا على استهداف موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله في غزة الأسبوع الماضي.