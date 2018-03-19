ظريف يتهم الاتحاد الأوروبي "بالنفاق" للتفكير في فرض عقوبات على بلاده

طهران - (د ب أ)

اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الاتحاد الأوروبي "بالنفاق" بسبب انتقاد التكتل للبرنامج الصاروخي لبلاده وتفكيره في فرض عقوبات جديدة ضد إيران.

وكتب ظريف اليوم الاثنين على تويتر:" هناك في المنطقة أسلحة للبيع بمئة مليار دولار ثم يجري بعد ذلك الصراخ على البرنامج الصاروخي الإيراني، هذا نفاق محض".

وأضاف ظريف ساخرا أن الولايات المتحدة وثلاثي الاتحاد الأوروبي يعرضون بيع الأسلحة على الدول العربية في المنطقة بل وحتى تقديم خدمة عملاء منفصلة لهذه الدول " اشتروا أسلحتنا وكخدمة عملاء منفصلة، سنمارس الضغوط على جيرانكم حتى يلغوا برامجهم الدفاعية".

كان هايكو ماس وزير الخارجية الألماني الجديد قال اليوم، في أعقاب مشاورات لوزراء خارجية التكتل في بروكسل:" لا نوافق على دور إيران في المنطقة، ولذلك نرى أن من الضروري أن يكون هناك عقوبات جديدة".

وأضاف ماس أنه لا يمكن القبول بالوقوف بلا حراك لمدة أطول فيما تدعم إيران قوى في سورية " تضاعف من تعقيد وتفاقم الموقف هناك"، وذكر أنه من المنتظر أن تعالج فيدريكا موجيريني مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، مقترحات محددة لردود أفعال محتملة.