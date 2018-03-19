أردوغان سيطالب بمبلغ 6 مليارات يورو تعهد بها الاتحاد الأوروبي

اسطنبول - (د ب أ)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين ان تركيا ستطلب من الاتحاد الاوروبي الستة مليارات يورو التي تعهد بها الاتحاد لمساعدة اللاجئين السوريين في البلاد، وذلك في اجتماع قادة الاتحاد الاسبوع المقبل.

وفي الأسبوع الماضي، قالت المفوضية الأوروبية إنها بدأت في جمع حزمة مساعدات ثانية بقيمة 3 مليارات يورو (69.3 مليار دولار) للاجئين في تركيا.

وقال اردوغان اليوم "لا يمكنكم أن تعبثوا بكبريائنا " مشيرا الى أن أنقرة لم تتلق سوى 850 مليون يورو من الحزمة الأولى المتفق عليها والتي تبلغ ثلاثة مليارات يورو أيضا.

وأضاف أن تركيا تقدم خدمات، بما في ذلك التعليم والصحة، لأكثر من 3 ملايين لاجئ سوري في البلاد.

وقد أبرمت تركيا والاتحاد الأوروبي اتفاقا في عام 2016 ساعدت بموجبه أنقرة على وقف تدفق اللاجئين والمهاجرين- الذين فر العديد منهم من الحرب في سورية- إلى أوروبا في مقابل الحصول على مساعدة مالية للتعامل مع اللاجئين الوافدين .

ويقول الاتحاد الأوروبي إنه أنفق بالفعل 85.1 مليار يورو على مشروعات داخل تركيا في إطار الشريحة الأولى، لمساعدة ملايين اللاجئين السوريين، وأنه تم التعاقد على الـ3 مليارات دولار بأكملها لصالح منظمات الإغاثة.

ومن المقرر أن يلتقي أردوغان مع كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي في منتجع فارنا الساحلي البلغاري في 26 مارس الجاري.