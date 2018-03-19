عباس يتوعد حماس "رداً" على استهداف موكب الحمد الله

رام الله - (د ب أ):

توعد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الاثنين، باتخاذ إجراءات ضد حركة المقاومة الإسلامية "حماس" رداً على استهداف موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله في غزة الأسبوع الماضي.

وقال عباس، في افتتاح اجتماع للجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح في مدينة رام الله، إنه بصدد اتخاذ إجراءات لم يحددها ضد حماس التي حملها المسؤولية الكاملة عن تفجير موكب الحمد الله.

وأوضح بهذا الصدد "قررت اتخاذ الإجراءات الوطنية والقانونية والمالية المناسبة للحفاظ على المشروع الوطني، الذي حصل لن يمر ولن نسمح له أن يمر".

وأضاف أن "حماس تقف وراء الاعتداء على موكب الحمد الله، وما جرى نتيجة مباحثات المصالحة معها، ولو نجحت عملية الاغتيال لكانت نتائجها كارثية وأدت لقيام حرب أهلية فلسطينية".

وانتقد عباس بشدة حركة حماس، وقال إن على الحركة أن تتحمل كل مسؤوليات قطاع غزة أو أن تسلم إدارته بالكامل، بما في ذلك الملف الأمني، إلى السلطة الفلسطينية.

وكان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، جمال محيسن، قال في وقت سابق اليوم إن اجتماع رام الله سيركز على حادثة تفجير موكب الحمد الله الثلاثاء الماضي في غزة.

وأضاف محيسن أنه سيتم بحث اتخاذ إجراءات ضد حماس كرد على محاولة استهداف الحمد الله "الذي لا يجوز أن يمر من دون أن تكون هناك خطوات رادعة لها".

يذكر أن عبوة جانبية انفجرت في موكب الحمد الله لدى وصوله إلى قطاع غزة يوم الثلاثاء الماضي ما أسفر عن عدد من الإصابات الطفيفة وتضرر ثلاث سيارات كانت ضمن الموكب.

وألقت الرئاسة الفلسطينية المسؤولية عن الحادثة على عاتق حركة حماس التي أعلنت بدورها إجراء تحقيقات مكثفة للوصول إلى الفاعلين من دون أن تعلن أي نتائج رسمية حتى الآن.

ودفعت الحادثة بمزيد من التعقيد للجهود المتعثرة لتحقيق المصالحة الفلسطينية برعاية مصرية بين حركتي فتح وحماس سعياً لإنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007.