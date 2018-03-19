مصر تدين الاحتلال التركي لمدينة عفرين السورية

مصراوي – (وكالات):

اعتبرت وزارة الخارجية المصرية أن التدخل التركي في مدينة عفرين السورية عقّد المشهد السياسي، وعرّض أرواح المدنيين للمزيد من المخاطر.

وأدانت مصر في بيان رسمي، اليوم الاثنين، الاحتلال التركي لمدينة عفرين، وما نجم عن العمليات العسكرية التركية في المدينة الواقعة بشمال سوريا من انتهاكات في حق المدنيين السوريين وتعريضهم لعمليات نزوح واسعة ومخاطر إنسانية جسيمة. واعتبرت مصر أن الانتهاكات المستمرة للسيادة السورية غير مقبولة، وتزيد من تعقيد المشهد السياسي باعتبارها تقوضًا لجهود التسوية السياسية القائمة، وتؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في سوريا.

وأعاد بيان وزارة الخارجية التأكيد على استمرار الموقف المصري الداعم للحل السياسي في سوريا بما يحفظ كيان ووحدة الدولة السورية ومؤسساتها، ويلبي طموحات الشعب السوري الشقيق، داعياً جميع الأطراف الإقليمية والدولية إلى الاضطلاع بدورها لضمان الالتزام بدعم المسار السياسي لتسوية الأزمة، ومنع المزيد من التدهور في الأوضاع الأمنية والإنسانية.

وبدأت أنقرة عملية عسكرية في مدينة عفرين بمساعدة فصائل سورية مسلحة في يناير الماضي، قائلة إنها تستهدف الفصائل المسلحة الكردية المرتبطة بحزب العمال الكردستاني المصنف إرهابيًا في تركيا. وكانت دمشق قد اعتبرت ما تقوم به تركيا في عفرين انتهاكاً للسيادة السورية.