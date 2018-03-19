الجبير: الاتفاق النووي لم يعالج سلوك إيران

لقاهرة - (مصراوى):

صرح وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان سيصل إلى الولايات المتحدة اليوم ١٩ مارس وتستمر زيارته إلى ما يقارب أسبوعين سيقوم خلالها بزيارة ٧ مدن وسيجري لقاءات سياسية واقتصادية وتنموية، في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز".

ولفت إلى أنه "ستتم مناقشة ملفات كثيرة خلال زيارة ولي العهد إلى واشنطن ومنها ملف إيران واليمن وسوريا وسيتم بحث ملفات العراق وليبيا ومكافحة الإرهاب"، مشيراً إلى أن "ولي العهد سيعرض رؤية 2030 خلال زيارته إلى واشنطن وأزمة قطر مسألة صغيرة وهناك ملفات أهم وفي المنطقة رؤيتان، رؤية للحياة تقودها السعودية ورؤية ظلامية تقودها إيران".

وأشار إلى أن الاتفاق النووي لم يعالج سلوك إيران ولا يمنعها من امتلاك قنبلة نووية، مؤكدا دعوة المملكة إلى التعامل بحزم أكبر مع إيران ولازلنا ندعو لذلك

وأضاف: "يجب محاسبة إيران على تصدير الإرهاب واستخدام الصواريخ البالستية والتدخل في شؤون الدول الأخرى".

وتوجه ولي العهد إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة رسمية، يلتقي خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعددًا من المسئولين؛ لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.