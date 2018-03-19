الأسد: ثقة الشعب الروسي بـ"بوتين" نتيجة طبيعية لأدائه الوطني

القاهرة – (مصراوي):

هنأ الرئيس السوري بشار الأسد نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بفوزه بالانتخابات الرئاسية الروسية بنسبة تجاوزت الـ70 بالمائة، مؤكدًا على أن ثقة الشعب الروسي هي نتيجة طبيعية لأداء بوتين الوطني.

وذكرت الرئاسة السورية، اليوم الاثنين، أن الأسد أرسل ببرقية تهنئة لبوتين بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية، قال فيها إن "حيازتكم هذه الثقة الاستثنائية من الشعب الروسي نتيجة طبيعية لأدائكم الوطني المتميز، وخدمة مصلحة روسيا الاتحادية بكل كفاءة وإخلاص".

وأضاف الأسد بحسب البرقية: "الاتحاد الروسي بقيادتكم وقف ضد الإرهاب قولاً وفعلاً، وساهمتم مساهمة مشكورة مع الجيش العربي السوري بدحر القوى الإرهابية التكفيرية عن معظم الأراضي السورية، الأمر الذي خلص بقعاً أخرى من العالم من هذه الآفة التي كان يمكن أن تمتد لها لولا إجراءاتكم المشهودة هذه والتي لن ينساها التاريخ لكم".