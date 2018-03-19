نائب رئيس الوزراء التركي: لن نبقى في عفرين وسنتركها لأهلها

القاهرة- (مصراوي):

أكد نائب رئيس الوزراء التركي هاكان جاووش أوغلو أن القوات التركية لن تبقى في عفرين، وستتركها لأهلها، بحسب ما نقلته شبكة "سكاي نيوز".

وقال المسؤول التركي إن القوات جمعت معظم الأسلحة الأمريكية التي قدمتها واشنطن للأكراد في عفرين.

وسيطرت قوات تدعمها تركيا صباح أمس الأحد على مركز مدينة عفرين الواقعة شمالي غرب سوريا بعد انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية منها.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن "وحدات الجيش السوري الحر سيطرت على مركز عفرين هذا الصباح".

وقال محمد الحمدين المتحدث باسم الجيش السوري الحر المدعوم من تركيا إنهم لم يواجهوا أي مقاومة عند دخولهم المدينة من ثلاث جبهات.

وأضاف "ربما ستطهر المدينة بالكامل في نهاية اليوم" مشيرا إلى أنها باتت خالية من مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية، الذين انسحبوا منها.