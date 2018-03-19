ولى العهد السعودي: 100 مليار دولار حصيلة حملة مكافحة الفساد

القاهرة - (مصراوى):

تطرق ولى العهد السعودي إلى الأمير محمد بن سلمان إلى حملة مكافحة الفساد، التي يقودها في المملكة العربية السعودية، مبينًا أنها جاءت لمعاقبة الفاسدين وإرسال إشارة واضحة بأن كل من ينخرط في صفقات فاسدة سيواجه القانون.

وقال ولى العهد السعودي، في مقابلة تفلزيونية على قناة (سي بي أس) الأميركية، إن المبلغ الذي تم استعادته تجاوز 100 مليار دولار، مؤكدا أن الهدف الحقيقي ليس الحصول على المال.

كما شدد على أن ما تم من توقيفات كان ضرورياً، قائلاً: "ما قمنا به كان ضرورياً ويتطابق مع القوانين".

وتابع قائلًا: "اعتقد أن التحدي الكبير الأول الذي يواجهنا هو أن يؤمن الناس بما نقوم به".

وحول التقارير التي تحدثت مؤخرًا عن شرائه يختاً، أوضح ولي العهد أن حياته الشخصية شيء يود الاحتفاظ بها لنفسه ولا يحاول لفت الانتباه إليها، قائلا: إذا أرادت بعض الصحف أن تشرح شيئا عن ذلك، فالأمر متروك لهم.

وأضاف: "أنا رجل غني ولست فقيراً ولست مانديلا أو غاندي، أنا من عائلة مالكة تواجدت منذ مئات السنوات قبل قيام السعودية، ونملك مساحة أرض كبيرة وحياتي الخاصة بقيت على حالها قبل 10 أو 20 عاماً وأصرف 51% من مدخولي على الناس و49% على نفسي".

وبشأن الاصلاحات الاجتماعية الأخيرة، قال: "لقد كنا نعيش حياة طبيعية للغاية كما هو الحال في بقية دول الخليج، والنساء كن يقدن السيارات وكانت هناك دور للسينما والنساء يعملن في كل مكان، كنا أناس طبيعيين نتطور كأي بلد آخر في العالم حتى أحداث عام 1979".

واستكمل: "أعطيت النساء السعوديات حقوقًا جديدة، مما يسهل عليهن بدء عمل تجاري، والانضمام إلى الجيش، وحضور الحفلات الموسيقية والأحداث الرياضية، وفي يونيو سيقدن السيارات بمفردهن".

وردا على سؤال: هل النساء مساويات للرجال؟ أجاب ولي العهد : "بكل تأكيد فنحن جميعاً بشر وليس هناك فرق".

يذكر أن المقابلة التلفزيونية بثت عبر برنامج "في 60 دقيقة"، وذلك قبيل وصول الأمير محمد بن سلمان إلى أميركا في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس دونالد ترمب يوم الثلاثاء 20 مارس الحالي.