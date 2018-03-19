ماذا قال الأمير محمد بن سلمان عن إيران والإخوان؟

القاهرة - (مصراوى):

اتهم الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، إيران بايواء عناصر من تنظيم القاعدة، مؤكدًا أن الفكر الإيراني تسلل إلى أجزاء كبيرة من اليمن.

وقال ابن سلمان: "إيران تأوي عناصر القاعدة وترفض تسليمهم، وتمنع وصول المساعدات للتسبب في مجاعة".

وأشار ولي العهد السعودي، في لقاء ببرنامج "60 دقيقة" على شبكة "سي بي إس" الأمريكية أذيع الإثنين، إلى أن ميليشيات الحوثيين في اليمن هددت حدود السعودية، واستغلوا المساعدات التى تصل لليمن لصالحهم.

وشدد على أن "طهران ليست منافسة لبلاده، فجيشها ليس من بين الجيوش الخمسة الأوائل في العالم الإسلامي، كما أن الاقتصاد السعودي أكبر من الاقتصاد الإيراني"، متابعًا: "إيران بعيدة عن أن تكون مساوية للسعودية".

وأكد ولي العهد السعودي أن بلاده ستطور قنبلة نووية إذا فعلت إيران ذلك، وفي أسرع وقت ممكن، مضيفا "السعودية لا تريد الحصول على أي قنبلة نووية، ولكن من دون شك إذا طورت إيران قنبلة نووية، فسوف نتبعها".

وشن ابن سلمان هجومًا حادًا على النظام الإيراني، قائلًا: "إن خامنئي يريد التوسع.. يريد إنشاء مشروع خاص به في الشرق الأوسط يشبه إلى حد كبير هتلر الذي أراد التوسع في ذلك الوقت".

وتالع: "العديد من الدول حول العالم وفي أوروبا لم تدرك مدى خطورة هتلر حتى حدث ما حدث. لا أريد أن أرى نفس الأحداث التي تحدث في الشرق الأوسط".

وأضاف ابن سلمان إلى أن السعودية هي أقدم حليف للولايات المتحدة في الشرق الأوسط قبل أي دولة أخرى، مضيفاً "العلاقات بين الرياض وواشنطن تاريخية تعود إلى ما يقرب من 80 عاماً".

وفيما يخص الإخوان المسلمين، بين أنه تم غزو المدارس السعودية من العديد من عناصر جماعة الإخوان المسلمين إلى حد كبير، وهناك بعض العناصر المتبقية حتى الآن، سيتم القضاء عليها تماماً في فترة قصيرة.

يذكر أن الحديث المطول أجرته نورا دونيل، مراسلة برنامج "60 دقيقة"، خلال زيارتها للرياض.

ويبدأ الأمير محمد بن سلمان الثلاثاء زيارة لواشنطن يلتقي خلالها الرئيس الاميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض، كما سيلتقي نائب الرئيس مايك بينس ومستشار الأمن القومي هيربرت مكماستر ووزير الدفاع جيمس ماتيس، بالإضافة إلى العشرات من أعضاء الكونغرس.