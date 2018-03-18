بعد إعادة انتخابه.. بوتين: روسيا لا تملك أي أسلحة كيميائية

موسكو (د ب أ)

نفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، امتلاك بلاده لأي أسلحة كيميائية، بما في ذلك الغاز المستخدم هذا الشهر في تسميم جاسوس روسي سابق في بريطانيا.

وأضاف بوتين للصحفيين، خلال مؤتمر صحفي في موسكو فور إعلان إعادة انتخابه لولاية رئاسية رابعة: "روسيا لا تملك أي شيء من هذا القبيل".

وأضاف: "لقد تخلصنا من جميع أسلحتنا الكيميائية تحت إشراف مراقبين دوليين".

ويأتي تصريح بوتين ردا على اتهام وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون في وقت سابق اليوم الأحد، بأن روسيا قامت سرا بتخزين غاز الأعصاب المسمى "نوفيتشوك" الذي استخدم ضد الجاسوس السابق سيرجي سكريبال وابنته.

وقال بوتين إنه علم بقضية سكريبال من تقارير وسائل الإعلام، مضيفا أن روسيا مستعدة للمساعدة في التحقيق.

يذكر أن بريطانيا اتهمت روسيا بالوقوف وراء تسميم سكريبال وابنته وطردت 23 دبلوماسيا روسيا من البلاد، واعلنت عن مقاطعة المسؤولين البريطانيين وافراد الأسرة المالكة لفعاليات كاس العالم التي ستقام في روسيا الصيف المقبل.

من جانبها، ردت روسيا بطرد 23 دبلوماسيا بريطانيًا، إضافة إلى اغلاق المجلس الثقافي البريطاني.