ليبيا تبحث توحيد مؤسستها العسكرية على أرض القاهرة

طرابلس/القاهرة (د ب أ)

وصل مساء اليوم الأحد، اللواء عبد الرحمن الطويل، رئيس الأركان المكلف من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية المدعومة دوليا، إلى القاهرة على رأس وفد من ضباط الجيش الليبي، للمشاركة في اجتماعات توحيد المؤسسة العسكرية الليبية.

كان الفريق عبد الرازق الناظوري، رئيس الأركان التابع للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي للحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب المنتخب، وصل على رأس وفد يضم قيادات أفرع الجيش التابعين للقيادة العامة، بحسب موقع "بوابة الوسط" الإخباري الليبي.

وسيبدأ الوفدان المشاركان في الاجتماعات، غدًا الاثنين، لقاءات تحضيرية قبل الاجتماعات المشتركة التي ستبدأ بعد غد الثلاثاء برعاية اللجنة الوطنية المصرية المعنية بليبيا.

يشار إلى أن ليبيا تشهد انفلاتا أمنيا عقب الاطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي وقتله في عام 2011، إضافة الى تنازع ثلاث حكومات على إدارتها وهي، الحكومة المؤقتة ، وحكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليا ، وحكومة الانقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته.