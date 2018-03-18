نتائج أولية .. بوتين يحصل على 73.9% من الأصوات

القاهرة – (مصراوي):

حصل الرئيس فلاديمير بوتين على 73.9% من أصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية الروسية وفقا لبيانات exit-poll.

في حين أنه، حسب معطيات اللجنة المركزية للانتخابات، حصل حتى الآن على 72.2 % بعد فرز 23 % من بطاقات الاقتراع، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

ويبلغ عدد المراكز الانتخابية في عموم روسيا نحو 97 ألف مركز، فيما يبلغ مجملها في موسكو وحدها 3620 مركزاً.

وتستمر عملية التصويت في روسيا مدة 22 ساعة، وحسب التشريعات الانتخابية الروسية، يبدأ التصويت اعتبارا من تمام الساعة الثامنة صباحاً، حتى الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي لأقاليم روسيا وجمهورياتها ومقاطعاتها الـ85.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية الروسية ثمانية مرشحين، وهم حسب الترتيب الأبجدي: سيرجي بابورين عن "الاتحاد الشعبي الروسي"، ورجل الأعمال بافل غرودينين عن الحزب الشيوعي الروسي، والقومي فلاديمير جيرينوفسكي عن الحزب "الليبرالي الديمقراطي الروسي"، والرئيس الحالي فلاديمير بوتين مستقلا، والمرشحة الليبرالية كسينيا سوبتشاك عن حزب "المبادرة المدنية"، ومكسيم سورايكين عن "شيوعيي روسيا"، ومفوض حقوق رجال الأعمال في روسيا بوريس تيتوف عن "حزب النمو"، وغريغوري يافلينسكي عن حزب "يابلوكو" الليبرالي.