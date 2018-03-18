وزير الاقتصاد الألماني: لا أود أن ندخل في حرب تجارة مع أمريكا

برلين - (د ب أ):

أعلن وزير الاقتصاد الألماني الجديد، بيتر التماير، اعتزامه البحث عن سبل للتفاهم في ظل تهديد الولايات المتحدة بفرض جمارك على الواردات.

وقبل توجهه إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، قال الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، اليوم الأحد:" لا أود أن ندخل في حرب تجارة بين الولايات المتحدة وأوروبا".

وأعرب التماير عن اعتقاده بأن الجزء الإشكالي في الموقف الراهن يتمثل في " الخطر الذي يهدد بأن ندخل إلى دوامة من الإجراءات الأحادية الجانب"، وطالب بالحديث عن الأسئلة المعلقة " وبأن نبحث معا في كل مجال تشعر فيه الولايات المتحدة بالظلم".

وتابع إذا تولد انطباع لدى الجانب الأمريكي " بأن الأمر ليس عادلا وليس متوازنا، فيجب الحديث عن ذلك"، وأضاف أنه بالتأكيد هناك نقاط يشعر فيها الأوروبيون بالظلم.

ومن المنتظر أن يلتقي ألتماير في زيارته الرسمية الأولى لأمريكا، نظيره الأمريكي فيلبور روس.

وأكد الوزير الألماني:" أود أن نتمكن في ألمانيا من مواصلة إنتاج صلب بأسعار تنافسية، كما أود أن يكون هذا ممكنا أيضا في الولايات المتحدة"، ولفت الوزير إلى أن الخطر يكمن " في هؤلاء الذين يبيعون صلبا رخيصا من مصانع الخردة بأسعار الإغراق.

يذكر أن هناك كميات زائدة من الصلب في السوق العالمية، ونصف هذه الكميات الزائدة تقريبا واردة من الصين، حسب البيانات الصادرة عن قطاع تجارة الصلب.

وتسعى ألمانيا والاتحاد الأوروبي إلى محاولة منع فرض رسوم الجمارك التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واردات بلاده من الصلب والألومنيوم، ومن المنتظر أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الجمعة المقبل.

وقال التماير:" لا أحد يعرف ما إذا كنا سنتوصل إلى نتيجة بحلول نهاية الأسبوع"، وشدد على أهمية عدم الانتقاد العلني وأضاف:" علينا أن نحاول أن نجد حلولا توافقية"، ولفت إلى أن الولايات المتحدة وأوروبا في ظل العولمة " ليسا خصمين طبيعيين، بل نحن أقرب في الواقع إلى أن نكون حلفاء".

وقررت الولايات المتحدة فرض ضريبة على واردات الصلب بنسبة 25% والالمونيوم بنسبة 10%مما أثار انتقادات دولية.