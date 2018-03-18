بوروندي تحدد موعدًا للاستفتاء حول بقاء نكورونزيزا في الرئاسة

كيجالي (د ب أ)

تجري بوروندي، الواقعة في شرق أفريقيا، استفتاءً يوم 14 مايو القادم، بشأن السماح للرئيس بيير نكورونزيزا للبقاء في السلطة حتى عام 2034.

وفي حال الموافقة، سيجري التعديلات الدستورية تغييرًا في فترة الولاية الحالية ومدتها خمس سنوات لتصبح سبع سنوات، ما يعني أن نكورونزيزا الذي تنتهي فترة ولايته في عام 2020، قد يظل في السلطة لفترتين أخريين مدة كل منهما سبع سنوات.

وأعلن عن ذلك الموعد نكورونزيزا ونائب الرئيس جاستون سينديموو اليوم الأحد.

وتثير التغييرات جدالًا وتسببت في اعتقال بعض المعارضين لها أو مغادرة البلاد، حسبما قال الناشط فيتال نشيميريمانا.

كانت محاولات نكورونزيزا لتمديد حكمه، تسببت في إثارة أعمال عنف من قبل، وعندما نجح نكورونزيزا في تأمين حصوله على فترة ولاية ثالثة في عام 2015، بالمخالفة لمواد الدستور، تفجرت أزمة عنيفة تسببت في فرار مئات الآلاف من الناس من منازلهم.

وفي ديسمبر، اختار الحزب الحاكم "سي إن دي دي-إف دي دي" نكورونزيزا، باعتباره "الزعيم الأبدي الأعلى" بحيث لا يمكن معارضة قراراته، ويسمح اللقب للرئيس بأن يرفض كل القرارات التي تصدرها اللجنة المركزية للحزب الحاكم.