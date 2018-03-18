مقتل وإصابة 26 شخصًا في حريق فندق بالفلبين

مانيلا (د ب أ)

قال مسؤولون إن ثلاثة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم اختناقًا بالدخان، وأصيب 23 شخصًا آخرون جراء حريق اندلع في فندق بالعاصمة الفلبينية مانيلا اليوم الأحد.

وتم إجلاء أكثر من 300 نزيل من فندق "ووترفرونت مانيلا بافيليون" ، والذي لا يزال الحريق مستعرا به بعد مرور 10 ساعات على بدايته.

وقال رئيس دائرة الإطفاء ،جوناس سيلفانو، إنه من المعتقد أن الحريق قد بدأ أثناء القيام بعمليات تجديد في الفندق المكون من 22 طابقا .

وذكر إروين مارجريجو ،وهو متحدث باسم شرطة مدينة مانيلا، أن الوفيات الثلاثة هي لموظفين في كازينو في الفندق. وأضاف أن اثنين آخرين من موظفي الكازينو ما زالا مفقودين، وأن اثنين من زواره الأجانب أصيبا جراء الحريق.

وأفاد جوني يو، رئيس مكتب الحد من مخاطر الكوارث في مانيلا، في وقت سابق بأنه تم نقل أربعة أشخاص فاقدي الوعي إلى مستشفى قريب، وقد أعلنت وفاتهم لدى وصولهم إلى المستشفى.

ولكن مستشفى "أطباء مانيلا" أعلن بعد ذلك أن واحدا من الأربعة تم إنعاشه ولكن حالته خطيرة.

وشوهد الموظفون يلهثون بحثا عن أنفاس يلتقطونها خلال نقلهم من الفندق، وكان بعضهم يغطون أنوفهم بمناشف أو مناديل .

ولم يتحدد بعد سبب الحريق، ولكن موظفين قالوا إن العمال كانوا يستخدمون آلة لحام.

يذكر أن فندق "مانيلا بافيليون" تم افتتاحه في عام 1968 ، وكان يشهد أعمال تجديد منذ العام الماضي. ويقع في منطقة إرميتا السياحية الرئيسية في مانيلا.