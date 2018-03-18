"سوريا الديمقراطية" تتهم روسيا بمساعدة تركيا في السيطرة على عفرين

دمشق (د ب أ)

اتهمت قوات "سوريا الديمقراطية" المعروفة باسم (قسد)، اليوم الأحد، روسيا بفتح المجال الجوي لإبادة شعب عفرين في ظل صمت المجتمع الدولي.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية، في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) نسخة منه الْيَوْم، إن "الهجوم العدواني على عفرين بدأ باتفاق مع روسيا وبتواطؤ مع قوى إقليمية"، متهمة روسيا بـ "المشاركة الفعلية في فتح المجال الجوي لكي يقوم العدوان التركي بإبادة شعبنا بكل أنواع الأسلحة ، إنها ومرة أخرى ضحت بشعب من أجل مصالحها في سوريا".

وأضافت: "شرد شعب عفرين في ظل صمت دولي، بدأ من قوى التحالف وحتى الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة و مجلس الأمن، إن ما تعيشه عفرين من تطهير عرقي و تشريد قسري و تعرض المئات من المدنيين لشتى أنواع القصف يعود إلى عدم قيام هذه القوى بمهامها الإنسانية و السياسية تجاه شعبنا و مقاتلينا الذين قاموا بالدفاع عن كل العالم ضد داعش وضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي مول ومازال يمول الإرهاب في العالم".

واتهمت قسد تركيا بتمويل داعش ، قائلة " تقوم الدولة التركية الداعشية و باستخدام مرتزقته في تغيير ديمغرافية منطقة عفرين و إسكان القوى التكفيرية و عوائلهم فيها ، أيضا قامت و تقوم بقتل المئات من المدنيين الذين هربوا من بطش قصفهم و سياساتهم التنمية ، فاليوم يقوم أردوغان بتطهير عرقي و يقوم بإبادة شعب بالكامل".

وأكدت قوات "سوريا الديمقراطية" استمرار حربها ضد تركيا ، قائلة "نود أن نعلن بأن حربنا ضد الاحتلال التركي والقوى التكفيرية المسماة بالجيش الحر دخلت مرحلة جديدة و هو الانتقال من حرب المواجهة المباشرة إلى تكتيك الكر والفر. تجنبا لقتل المدنيين بشكل أكثر و إلحاق ضربات بالعدو".

وأشارت إلى أن "قواتها تتواجد في كل مكان من جغرافية عفرين و ستقوم هذه القوات بضرب مواقع العدوان التركي و مرتزقته في كل فرصة".

يذكر أن الجيشين السوري الحر والتركي، سيطرا على مدينة عفرين اليوم بعد حوالي 55 يوما من انطلاق عملية "غصن الزيتون" لطرد مسلحي وحدات حماية الشعب الكردي من عفرين التي تسيطر عليها منذ مطلع عام 2012.