مركز المصالحة: خروج أكثر من 68 ألف مدني من الغوطة الشرقية

القاهرة - (مصراوي):

أفاد مركز المصالحة الروسي في سوريا بخروج أكثر من 68 ألف مدني من الغوطة الشرقية عبر الممرات الإنسانية بينهم 20 ألف خرجوا عبر معبر حمورية منذ تاريخ 28 فبراير الماضي وحتى اللحظة.

وشهد معبر حمورية الإنساني أمس السبت، خروج 30732 مدنيا معظمهم من النساء والأطفال، نزحوا عن بلدات عربين وحمورية وسقبا وحزة.

فيما شهد معبر مخيم الوافدين أمس خروج 272 مدنيا منهم 137 طفلا.

الإعلام الحربي بدوره، أفاد باستمرار سريان هدنة حرستا في الغوطة الشرقية لمدة 24 ساعة، والتي أعلن عنها ظهر أمس السبت لإتاحة خروج المدنيين عبر معبر الموارد المائية.

ووفقا لمصادر متفرقة، سيستمر وقف إطلاق النار في مدينة حرستا، الذي بدأ من الساعة الثالثة بالتوقيت المحلي ليوم أمس، سيستمر لغاية الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم الأحد.

وكانت فصائل من المعارضة السورية في الغوطة الشرقية قد أعلنت أمس التزامها بتنفيذ القرارات الأممية واستعدادها للحوار مع روسيا شريطة أن ترعى الأمم المتحدة المحادثات المقترحة.

ويتزامن تأمين الممرات الإنسانية وهي معابر مخيم الوافدين، وحمورية، وجسرين مليحة، والموارد المائية، مع استمرار تقدم الجيش السوري في الغوطة الشرقية وعودة الاستقرار النسبي إليها، حيث سيطر على بلدة جسرين، وتقدم في بلدتي سقبا وكفربطنا.