وزير الخارجية يلتقي مع نظيره الإماراتي في القاهرة

كتب - سامي مجدي:

يلتقي وزير الخارجية، الأحد، مع نظيره الإماراتي في القاهرة في لقاء يركز القضايا الإقليمية وخاصة الأزمة مع قطر والسلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين.

وقالت وزارة الخارجية في بيان مساء السبت إن سامح شكري يعقد مع الشيخ محمد بن زايد مؤتمرا صحفيا في قصر التحرير في القاهرة ظهر الاحد.

وقال مسؤول بالوزارة إن مباحثات الوزيرين تركز بشكل رئيسي على أزمة قطر والخطة الامريكية للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين المعرفة باسم "صفقة القرن."

وأضاف المسؤول أن شكري وبن زايد سوف يبحثان التحفظات العربية على خطة السلام الامريكية، وكيفية إدخال تعديلات عليها بحيث لا تخرج عن نطاق المبادرة العربية للسلام التي تقضي بإنشاء دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧ عاصمتها القدس الشرقية.

وبشأن أزمة قطر، قال المسؤول إن دول المقاطعة الأربع (السعودية ومصر والإمارات والبحرين) لن تتنازل عن مطالبها التي سبق وقدمتها للدوحة، مؤكدا أن "الحل في الرياض وليس في أي مكان اخر."

تحدث المسؤول شريطة عدم كشف هويته لانه غير مخول الحديث للصحافة.

كانت السعودية ومصر والإمارات والبحرين قطعت علاقاتها مع قطر في يونيو الماضي على خلفية دعمها الجماعات المتطرفة وهو اتهام تنفيه قطر.

وحاولت الولايات المتحدة مرارا حل الأزمة بين حلفاءها الخليجيين دون جدوى.