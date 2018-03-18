أوباما يزور سنغافورة ونيوزيلاندا وأستراليا واليابان

طوكيو – (أ ش أ):

أعلن مكتب الرئيس الأمريكي السابق أن باراك أوباما سيقوم بجولة غدا الاثنين لزيارة سنغافورة ونيوزيلاندا واستراليا واليابان.

وذكرت صحيفة (جابان

تايمز) اليابانية أن زيارته لطوكيو تبدأ الأحد المقبل، وهي المحطة الأخيرة لأوباما، حيث يحضر مؤتمرا دوليا ولم يعلن حتى الآن عما إذا كان سيجتمع مع رئيس الوزراء شينزو آبي.

وخلال زيارته لسنغافورة التي تبدأ غدا وتستمر حتى بعد غد الثلاثاء، سيجري أوباما محادثات مع رئيس الوزراء لي هسين لونج كما سيعقد اجتماعا لمؤسسة أوباما يشارك فيه زعماء شباب من رابطة دول جنوب شرق آسيا التي تضم 10 أعضاء.

ووفقا لأجندته، سيجتمع أوباما خلال إقامته في نيوزيلاندا من الأربعاء إلى الجمعة مع رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن، ورئيس الوزراء السابق جون كي.

وأثناء زيارته إلى سيدني، سيجتمع أوباما مع رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم تيرنبول يومي الجمعة والسبت قبل السفر إلى اليابان في اليوم التالي.

وكان أوباما، الذي فاز بجائزة نوبل للسلام لدعوته إلى عالم خال من الأسلحة النووية، أول رئيس أمريكي في عام 2016 يزور هيروشيما، موقع القنبلة الذرية الأمريكية الأولى.

وأدت جولة أوباما إلى زيارة آبي لميناء بيرل هاربر في هاواي، في استعراض للمصالحة بين خصمي الحرب العالمية الثانية.