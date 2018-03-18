زلزال بقوة 4.6 درجة علي مقياس ريختر يضرب شرق طهران

طهران – (أ ش أ):

ضرب زلزال بلغت قوته 4.6 درجة على مقياس ريختر منطقة 'خيج' في محافظة سمنان بشرق العاصمة طهران.

وأعلن مركز رصد الزلازل التابع لجامعة طهران، حسبما نقلت وكالة أنباء "ارنا" الإيرانية اليوم الأحد، أن الزلزال وقع عند الساعة السادسة و23 دقيقة بالتوقيت المحلي في منطقة خيج القريبة من محافظتي كلستان وسمنان.

ووقع الزلزال على عمق 10 كيلومترات في الإحداثية التالية: خط الطول الجغرافي 55.25 والعرض الجغرافي 36.83، ولم ترد حتى الآن أي تقارير حول الخسائر المحتملة الناجمة عن الزلزال.