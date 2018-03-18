اعتقال نائب آخر للرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد

طهران - (د ب أ)

اعتقلت السلطات الإيرانية نائب الرئيس الإيراني الأسبق رحيم مشائي، وفقا لما أوردته وسائل إعلام محلية يوم السبت بعد أيام من سجن نائب رئيس سابق آخر بسبب الفساد.



ولم تتضح على الفور التهم الموجهة إلى مشائي الحليف المقرب من الرئيس المحافظ السابق محمود أحمدي نجاد.



وحكم يوم الثلاثاء الماضي على نائب الرئيس الأسبق حميد بقائي ، الذي كان يعمل أيضا في عهد أحمدي نجاد ، بالسجن لمدة 15 عاما بتهمة سوء استخدام السلطة والفساد والاختلاس.



وندد أحمدي نجاد باعتقال مشائي "غير المبرر" وطالب بإطلاق سراحه على الفور.