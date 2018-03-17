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إصابة فلسطيني في قصف إسرائيلي شرقي غزة

07:08 م السبت 17 مارس 2018
إصابة فلسطيني في قصف إسرائيلي شرقي غزة

قصف إسرائيلي شرقي غزة

رام الله - (د ب أ):

ذكر تقرير إخباري أن فلسطينيا أصيب، مساء اليوم السبت، في قصف إسرائيلي لأراض زراعية شرق مدينة غزة.

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) بأن دبابات إسرائيلية على الشريط الحدودي في محيط موقع "ناحل عوز" العسكري شرق المدينة، أطلقت أربع قذائف صوب أراض زراعية وممتلكات المواطنين الفلسطينيين قرب منطقة الطاقة شرق المدينة، ما أدى إلى إصابة مواطن بجروح وصفت بالطفيفة، وإلحاق أضرار مادية بممتلكات المواطنين.

وتابعت أن دوي انفجار سمع قرب الشريط الحدودي شرق المدينة، ناجم عن تفجير عبوة ناسفة مزروعة عن بعد، أعقبه إطلاق قوات إسرائيلية لقذائف ورصاص حي.

رام الله قصف إسرائيلي غزة فلسطين

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