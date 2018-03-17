عشائر عراقية تطالب بإعادة انتشار قوات البيشمركة في مناطقها بمحافظة نينوى

الموصل - (د ب أ):

طالب مجلس العشائر العربية بمحافظة نينوى العراقية اليوم السبت بإعادة انتشار قوات البيشمركة الكردية في مناطقها وتشكيل غرفة عمليات مشتركة مع القوات العراقية وتحت إشراف أمريكي.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس العشائر العربية في نينوى، الشيخ مزاحم الحويت في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "المجلس طالب رسميا القوات الأمريكية بإعادة قوات البيشمركة إلى مناطق سنجار وسهل نينوى والإشراف على تشكيل غرفة عمليات مشتركة بين قوات البيشمركة والقوات العراقية لفرض الأمن والاستقرار في تلك المناطق".

وأضاف الحويت أن "هناك مخاوف حقيقية على أبناء المنطقة وبالأخص أبناء الأقليات الدينية حيث عادت مجموعات كبيرة من الدواعش إلى تلك المناطق بعلم وتحت غطاء الحشد الشعبي".

وأشار إلى أن "هناك المئات من الدواعش انخرطوا أو انضموا في قوات الحشد الشعبي وعادوا إلى مناطق نينوى، ما يشكل تهديدا مباشرا على سكان المنطقة في التعايش وبالأخص الأقليات الدينية التي عانت الأمرين ".

وتابع الحويت "لذا نحن كعشائر عربية سنية نحذر من مغبة عودة أعمال القتل والجرائم ونطالب بإعادة انتشار قوات البيشمركة في المناطق المتنازع عليها، خاصة وأنها هي من حررت تلك المناطق من داعش بتضحياتها الجسام حيث كانت تحمي أبناء المناطق دون تمييز، فضلاً عن أن أبناء الأقليات الدينية كانوا يشعرون بالأمن والأمان الذي يفتقدانهما الآن".

وكانت قوات البيشمركة الكردية انسحبت من تلك المناطق في السادس عشر من أكتوبر الماضي آثر الاستفتاء الذي أجراه إقليم كردستان بشأن الانفصال عن العراق، حيث سيطرت قوات الحشد الشعبي على تلك المناطق ، وتتوارد أنباء يومية عن أعمال قتل وخطف وكذلك خروقات ومضايقات من قبل قوات الحشد الشعبي للعشائر العربية السنية، بحسب ما ذكرته العشائر العربية السنية في سهل نينوى، وكذلك أبناء الديانات المسيحية والإيزيدية والشبك في تلك المناطق.