دونالد ترامب يفكر في الفرار من بلده أفغانستان

(بي بي سي):

دفعت المضايقات المتلاحقة لعائلة طفل أفغاني يحمل اسم دونالد ترامب إلى التفكير بطلب اللجوء إلى دولة أجنبية.

فتلقى الأب، سعيد أسدالله، والأم، جميلة، تهديدات عدة ومطالبات بالرحيل من بلدتهم، وهو ما تحقق بالفعل هربا مما يصفونه أهل البلدة وعائلتهما بالعار الذي ألحقاه بهم بسبب دونالد ترامب الصغير.

يقول الأب في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إنه كان يرى ترامب إبان حملته الانتخابية التي تصادفت مع ميلاد ابنه عام 2016، نموذجا لرجل الأعمال الناجح ويأمل أن يصبح ابنه عندما يكبر ثريا مثله، فأسماه على اسم الرئيس الأمريكي والمرشح الرئاسي وقتها تيمنا بذلك.

ويبدو أن دونالد ترامب لم يكن مريحا في رحم أمه. وتقول جميلة: كان متعبا. كان يرفس برجله، ويتقلب كثيرا."