السفير السوداني: البشير يزور القاهرة الاثنين

كتبت- رنا أسامة:

قال السفير السوداني لدى مصر، عبدالمحمود عبدالحليم، إن الرئيس عمر البشير سيزور القاهرة يوم الاثنين حيث سيلتقي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، حسبما أوردت صحيفة "اليوم التالي".

وأشارت الصحيفة السودانية، السبت، إلى أن الزيارة ستستغرق يومًا واحدًا في إطار التواصل المستمر بين القيادتين، لحل القضايا العالقة وتعزيز العلاقات بين البلدين في كافة المجالات.

تأتي الزيارة بعد أيام من عودة السفير السوداني إلى القاهرة بعد تهدئة التوترات بين البلدين اثر لقاء جمع بين السيسي والبشير على هامش قمة الاتحاد الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية، أديس أبابا في يناير الماضي.

واتفق الرئيسان على ضرورة ضبط الخطاب الإعلامي بين البلدين، وطالبا أجهزة الإعلام بالالتزام بالمهنية وعدم تجاوز الحدود. وشدّدا في الوقت نفسه على أن علاقة السودان ومصر مُقدّسة ويجب ألا تخضع للمزايدات الإعلامية.