شمخاني: البرنامج الصاروخي الإيراني سيستمر

طهران- (دب ا):

أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، اليوم السبت، أن البرنامج الصاروخي الإيراني سوف يستمر.

جاء ذلك خلال استقبال شمخاني، اليوم السبت، وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي،بحسب وكالة تسنيم الدولية للأنباء.

وقال شمخاني إن القدرات الدفاعية- لاسيما برنامج الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصاروخي الردعي- سيستمر وفق ضروريات الأمن القومي وبجدية، ولن يتأثر استمراره بالأجواء السياسية والاعلامية المفتعلة.

وأضاف أن إيران سترد على انتهاك نكث العهود الأمريكية تجاه الاتفاق النووي رداً مناسبا ولن تقبل بأي تغيير أو تفسير أو إجراء جديد يقيد الاتفاق النووي.

وأعرب شمخاني عن قلقه من استمرار مقتل النساء والأطفال اليمنيين جراء قصف طائرات" العدوان السعودي والإماراتي"، قائلا، أن مواقف ووجهات نظر إيران وسلطنة عمان المشتركة في الازمة اليمنية قائمة على الوقف الفوري للحرب وإعلان وقف اطلاق النار وفك الحصار وارسال المساعدات الانسانية واجراء حوار يمني-يمني من اجل تشكيل نظام سياسي جديد على اساس اراء ورغبة الشعب اليمني.

بدوره، أشار وزير الخارجية العماني إلى الاستعداد للتحرك المشترك بغية تقريب المسافات بين العلاقات السياسية والتعاون الاقتصادي بين ايران وسلطنة عمان.

ونوه بن علوي إلى أن استغلال الادوات العسكرية لفرض الإرادة السياسية تصرف غير مقبول، لافتا إلى أن تجارب السنوات الأخيرة تشير إلى ضرورة تبديل العنف والعسكرة بالحوار والتفاهم.