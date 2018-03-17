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"العمال الكردستاني": مقتل 18 جنديا تركيا في مواجهات مسلحة شمال أربيل

04:10 م السبت 17 مارس 2018
"العمال الكردستاني": مقتل 18 جنديا تركيا في مواجهات مسلحة شمال أربيل

حزب العمال الكردستاني

بغداد (أ ش أ)

أعلن حزب العمال الكردستاني اليوم السبت مقتل 18 جنديا تركيا في مواجهات مسلحة مع الجيش التركي شمال (أربيل).

وقال الجناح المسلح لحزب العمال الكردستاني - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن قوات الجيش التركي المتواجدة في منطقة (برادوست) الحدودية التابعة لناحية (سيدكانشمال أربيل)، "شنت 3 هجمات، غير أن "قواتنا" ردت على الهجوم وأسفرت المواجهات عن مقتل 18 جنديا تركيا.

وأضاف البيان أن اثنين من "العمال الكردستاني" قتلا خلال المواجهات، لافتا إلى أن الجيش التركي استخدم الطائرات الحربية خلال المعارك.

وكان مسؤولون في حكومة إقليم كردستان أكدوا - في وقت سابق - توغل القوات التركية بنحو 5 كيلو مترات إلى داخل الأراضي في منطقة ناحية (سيدكان) الواقعة في المثلث الحدودي العراقي التركي الإيراني.

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حزب العمال الكردستاني مواجهات مسلحة تركيا الجيش التركي العراق

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